Uuring: majanduslik ebavõrdsus on kliimamuutuste kõrval Eesti noorte jaoks tähtsaim ühiskondlik probleem

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask tõi välja, et kui viimase kümnendiga on noortele üle maailma tekitanud suurt muret kliimamuutustest tulenevad keskkonnaprobleemid, siis maikuus läbiviidud uuring näitab, et tähtsuselt teisele kohale on tõusnud majanduslik ebavõrdsus.