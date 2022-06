Noor õpetaja Birgit Pähn naudib matemaatika ilu

Birgit Pähn on ehe näide, et matemaatikõpetajaks ei sünnita, vaid kasvatakse. Ta oli end alati pidanud humanitaariks ja veel põhikoolis unistas Birgit psühholoogi ametist. Gümnaasiumis sai ta eriala kohta rohkem uurides teada, et see on sisseastujate seas üks populaarsemaid valikuid. “See pani mind mõtlema, et kui mina psühholoogiat õppima ei lähe, siis läheb minu asemel keegi teine, kes teeb seda tööd sama hästi kui mina oleksin teinud. Ma tundsin, et mind ei vajata sellel erialal,” selgitab Birgit. Ja jättis psühholoogia õppimise plaanid sinnapaika.

Õpetajalt saadud pisik

Selle asemel sai ta külge matemaatika-pisiku ja selles on “süüdi” Birgiti Rapla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Reet Masing. “Tema kirg oma aine vastu oli silmaga näha. Kui mõne pika ja keerulise lahenduskäigu järel jõudsime lihtsa täisarvulise vastuseni, siis ta tavatses öelda, et see oli kaunis lahendus. Teinekord tõi ta jällegi välja, et mõni graafik või joonis oli erakordselt ilus. Tema möödaminnes öeldud kommentaarid panid mind matemaatikat nägema täiesti teistsuguses valguses. Ma avastasin, et matemaatika on ilus!”