Eesti Hoiuraamatukogu teenuseid hakkab tulevikus pakkuma Eesti Rahvusraamatukogu

„Eesti Hoiuraamatukogu ülesanded on sarnased ning kattuvad osaliselt Eesti Rahvusraamatukogu ülesannetega. Selleks, et arendada terviklikum ja kasutajale ligipääsetavam raamatukoguteenus ning tagada selle areng, on mõistlik anda hoiuraamatukogu ülesanded üle rahvusraamatukogule,“ ütles kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.