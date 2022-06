VIDEO ⟩ Postitantsuhuviline karu vihastas ja hammustas posti katki

Kivimäe selgitas, et tal Järvamaa metsades kokku kolm rajakaamerat. “Need on eri paikades aga piirkond on sama,” avaldas ta. “Kaks kaamerat on ühes, üks aga teises metsas.”

Tabamusi on nüüd sellest metsast tulnud omajagu. “Karudel on hetkel käimas veel jooksuaeg ja sellepärast on neid suurem võimalus ka ise näha ja kaamerasse püüda,” teadis Kivimäe öelda. “Üks isakaru oli eriti vägev ja hammustas puust sedavõrd suure tüki välja, et see läks pooleks. Eks nad annavad endast sel viisil oma liigikaaslastele märku ja märgistavad territooriumi. Panin nüüd sinna ka teise kaamera.”