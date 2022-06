Andri Matrov tunnistas, et kui üldjoontes on tema tulemused ikka ülesmäge läinud, siis mullu sügisel tabas teda väikene tagasiminek. Õnneks oli see lühiajaline, sest juba talvel püstitas Ants Kiisa õpilane ja pealinnas Audentese SKs harjutav Andri Matrov uue Eesti U-18 siserekordi kuulitõukes, viies tippmargi 19.88-ni. Selles tõusis noor mees ka sisehooaja edetabeliliidriks.