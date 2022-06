Nädalavahetusel täituvad Paide linna hoovid teatriga

Festivalil astub üles 12 harrastusteatrit üle Eesti, nende hulgas näiteks improteater Ruutu10, Vilde Teater ning Vahuküla Näitetrupp. Mängukohad on lisaks Paide kesklinnale ka kaugemal - Tarbjal, Annas, Sargeveres, Viisus ja Roosna-Allikul. Festivalil preemiaid ei jagata, kuid harrastusteatritele annab tagasisidet professionaalsetest näitlejatest koosnev žürii. Enamikes hoovides on avatud kodukohvikud, mida võõrustavad kortermajade elanikud ise.

Festivali peakorraldaja Mariliis Peterson: "Sel aastal toimub Hooviteatrite festival juba neljandat korda. Kui tavaliselt oleme festivali korraldanud Paide kesklinnas, siis sel korral otsustasime festivali viia nii-öelda laia Paide linna: mängukohtade hulgas on sel aastal ka Paide linna alla kuuluvad väiksemad kohad, näiteks Sargvere, Tarbja, Anna, Viisu ja Roosna-Alliku. Festivali teeb sel aastal eriliseks veel see, et kõik etendused saavad mängitud kortermajade hoovides. Loodan väga, et festivali oma hoovi toomine ja kodukohvikute tegemine lähendab kortermajade elanikke omavahel."