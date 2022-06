Tudengid hakkavad Järva-Peetri kirikut uurima

Koeru koguduse diakon Jaanus Tammiste sõnul sel suvel Koeru kirikus Eesti kunstiakadeemia tudengid laevõlvikute puhastamise ja uuringutega jätkata ei saa kuna muinsuskaitselt ega erinevatest fondidest pole tööde jätkamiseks õnnestunud raha saada. Küll aga on seltskond kunstiakadeemia tudengeid uuringutega alustamas augustikuus ja seda Järva - Peetri kirikus.

Kuna varasemad uuringud on nii Järva-Jaani kui Koeru kirikus välja andnud põnevaid ja haruldasi leide välja andnud ning ka Järva-peetri kiriku ehitamisaeg jääb samasse ajavahemikku, pole Jaanus Tammiste sõnul võimatu, et ka see kirik uurijaid millegagi üllatab.