Komisjon hakkab kauneid kodusid üle vaatama

Edasine kulgeb juba tavapärase kava järgi. Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi, kontrollib nende vastavust konkursi tingimustele ning asub siis mööda maakonda ringkäigule, et majad ja aiad üle vaadata. Metsa selgitusel tehakse nähtust ka kirjalik ja pildiline kokku­võte. «Protseduur on võrreldes eelmiste aastatega sama. Omavalitsused lasevad inimestel naabrite peale kaevata, see tähendab, et inimesed saavad oma naabrite ilusad kodud üles anda,» ütles ta naljatamisi.