Järvamaa omavalitsuste liitu asus juhtima Järva vallavanem

Tammik juhtis tähelepanu asjaolule, et esimees ei juhi JOLi ainuisikuliselt, vaid liidu juhatusse kuulub esindajaid kõikidest omavalitsustest, kes käivad koos ja arutavad plaane. «Kuigi vallavanem olen olnud ainult pool aastat, siis abivallavanema kogemust on mul pikalt. Nüüd maakonna mõõtme lisandumine on mulle uus,» ütles ta.