Järvamaa naised olid meistrivõistlustel medalihoos

Naiste klassis võis lühiraja tulemuste põhjal prognoosida peakonkurendiks mullust hõbedat, orienteerumisklubi JOKA naiskonda, kus jooksid lühiraja esimene ja kolmas ning N40-klassi võitja. Vaieldamatuks medalipretendendiks oli ka mullune pronks, Tartu OK Kape naiskond, kus ankrunaiseks lühiraja hõbemedalist. Samas oli OK Võru koosseis kõige ühtlasem – sellesse kuulusid lühiraja 4., 5. ja 6. koha omanikud. Kuid üllatusvõimelised olid veel mitmed teisedki võistkonnad. Avavahetuses tegi oma töö kõige korralikumalt Sigrid Ruul (JOKA), kes tuli teatevahetusse kaheminutilise eduga OK Põlva Kobrase ja OK Võru ees. Teises vahetuses sulas JOKA edumaa kiiresti, kui Helle Hallik nooremate ja kiiremate konkurentide poolt kinni püüti. Pisut ootamatult tegi Hallik raja lõpuosas lisaks veel ka suure orienteerumisvea ja lähetas eilse lühiraja võitja, Evely Kaasiku rajale alles viiendana, enam kui üheksa minutit pärast liidriks tõusnud OK Võru naiskonda. Teist kohta hoidis kahe vahetuse järel OK Põlva Kobras, kolmandat OK Kape ja neljandat OK Saue Tammed. Ankruvahetuses ei pidanud pingele vastu OK Põlva Kobrase noorukese Lorely Kõrveli närv. Võru ankrunaine Kerstin Uiboupin läks peagi oma teed ja Kõrvel jäi mitmete vigade tõttu saagiks tagantpoolt kiiresti lähenenud OK Kape ja JOKA ankrunaistele. Evely Kaasiku oli teist päeva järjest konkurentidest selgelt üle ja tõusis kindlalt teiseks, vähendades vahe võidukalt lõpetanud Võru naiskonnaga finišiks vaid 2.34 peale. Margret Zimmermann tõi OK Kape naised pronksile. Järvamaa orienteerumisklubid JOKA naised ise seekordse Eesti meistrivõistluste hõbedavõiduga päris rahul ei olnud, sest võimalus oli ka tiitlivõiduks, ent orienteerumise võlu ja valu ongi lõpptulemuse ettearvamatuses, kus kuni lõpujooneni võib ootamatusi sündida.