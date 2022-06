Nii Keskkonnaamet kui prügilad soovivad biojäätmete ladestamist vähendada

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul on järgmise pooleteise aasta suurim eesmärk jäätmevaldkonnas biojäätmete liigiti kogumise korraldamine. „Nõude suur eesmärk on vähendada kasvuhoonegaase, sest kapsastest ja kartulitest tekib prügila anaeroobsetes tingimustes kange nõrgvesi ja eraldub metaan, mis on oluline kasvuhoonegaas. Samas liigiti kogutud materjalist saaks toota kasulikku biogaasi või komposti,“ selgitas Vakra.

„Selleks, et biojäätmed hiljemalt järgmise aasta lõpuks olmejäätmetest välja saada, peame tegusema kohe ja viimase 10 aasta edenemise tempo näitab, et tegutseda on vaja senisest jõulisemalt,“ ütles Vakra. „Analüüs näitab, et eesmärk on saavutatav.“

Kohtumistel Keskkonnaameti ja prügilate ning Eesti ringmajandusettevõtete liiduga 8. juunil pakkus Keskkonnaamet välja meetmed, mis võimaldaksid prügilatel olemasolevate sortimisvõimsustega uutes keskkonnalubades seatud tingimustega toime tulla ja vähendada biolagunevate jäätmete ladestamist.

Väätsa prügila juht Kulno Klein leidis, et kokkusaamine oli edasiviiv. „Hea on näha, et keskkonnaamet ja prügila vaatavad ühes suunas,“ ütles Klein. „Nii keskkonnale, keskkonnaametile kui prügilatele on kõige parem, kui jäätmed kogutakse liigiti juba tekkekohas ja ka meie kogemus näitab, et omavalitsuses, kus biojäätmete kogumine on hästi korraldatud, need segaolmejäätmete hulka ei jõuagi,“ kinnitas prügila juht.