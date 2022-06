Türi pandi euroloost inspireeritud laulu sisse

"Meie Mehe unistus on ükskord esineda Viljandi folgil ja kui Kiviberg meid kunagi lavale laseb, siis paneme kokku korraliku folgikava! Moldova selleaastane eurolaul tundus õige valik olema ja nii see laul sündis," selgitas Meie Mehe lauluja Aivar Riisalu. Salvestamisele kutsuti appi ka Tõnu Raadik, kelle filigraanne viiulimäng annab Riisalu hinnangul laulule just selle õige mineku. "Paneb jala tatsuma küll!," on ta arvamusel.