Ringiga Paide«Elevandi munadest»Türi Rudolphini

Kui kusagil Eestis on ringteid ühe teelõigu kohta ebatavaliselt palju, siis ilmselt naaberlinnade Paide ja Türi vahelisel teel, täpsemalt Pärnu–Rakvere maantee lõigul, kus praegu on neid koguni kuus. See pole küll alati nii olnud, enamik ringteid on sellele ligi 15kilomeetrisele lõigule ehitatud uue Eesti Vabariigi ajal kõiksuguste euronormide täitmise eesmärgil.