Balletistuudio lõpetas hooaja muinasjutus

Kondas jäi ka hooajaga väga rahule. «Üle mitme aasta saime terve hooaja rahulikult koos käia ja harjutada ilma, et oleksime pidanud kuhugi Zoomi keskkonda kolima või kokkusaamistes pause tegema,» lausus ta. «Saime rahuliku südamega kõik kavandatud rühmad avada ja saal oli treenningutel lapsi täis.»

Tavapäraselt võtabki kevadine tantsuetendus Kondase selgitusel hooaja kokku, tänavu sai balletistuudio selle rahva ette tuua õigel ajal. Pjotr Tšaikovski ballett «Pähklipureja» on klassika ning selle ainetel lavastust teha on Kondase hinnangul vastutusrikas ettevõtmine. «Aga me saime oma väikese etendusega hakkama ja publiku vastuvõtt oli soe,» ütles ta.