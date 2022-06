Türi tervisejooksude klubi liige Vadim Gritšenko ütles, et Fostile on miili ehk 1609 meetri jooks tavatult lühike, kuid eks pikamaajooksjad pea treeningkavas ju ka lühemaid vahemaid läbima. «Mulle teadaolevalt osaleb ta Türi maratoni neljandale etapile eelneval nädalavahetusel Narva Energiajooksul ning lühem jooksumaa peakski seejärel paremini sobima. Kindlasti on tal jalgades jõudu, et Türil kiireid staadioniringe joosta ning meeste põhiklassis head kohta himustavale Johannes Laurile konkurentsi pakkuda,» selgitas ta.