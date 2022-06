Ka rannas saab rongi alt välja tulla

Mõttuse sõnul meelitas soe suveõhtu liivale palli mängima meeldivalt palju osalejaid, seekord oli mängimas lausa 49 inimest. "Kahe esimese etapi keskmine osalejate arv on suurem kui kunagi varem kaheksa aasta jooksul," täheldas ta. "Meeldivalt on suurenenud noormängijate osakaal ja erilist headmeelt teeb see, et naisi on üle ootuste palju."