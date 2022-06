Kortermajade hoovid muutuvad täna teatriteks

Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson ütles, et iga etendus saab olema omanäoline ja eriline ning majade elanikud on lubanud omal moel teatripublikut ka üllatada. "Nii mõneski kohas pakutakse teatrikõrvaseks ka midagi suupärast," märkis ta.

Etenduste kava on sätitud nii, et soovi korral jõuab ühest hoovist teise jalutada ja järgmist etendust vaadata.

Petersoni sõnul on tegemist harrastusteatritega, kes on harjunud oma loomingut erinevates rahvamajades, muuseumides või taluõuedes esitama. "Need tetaritükid polegi otseselt lavalaudadele loodus, vaid neid saab mängida improviseeritud lavadel nagu seda Paide kortermajade hoovid kahtlemata ka on," märkis ta.