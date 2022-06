Wildin´Estonia pidude üks korraldajaid Hannes Linno ütles, et enam rohkem ei saanud neil ilmaga vedada, sest just sellisesse sooja suveõhtusse sobivad reggeaton ja ladina rütmid ning jahutavad kokteilid kõige paremini.

Linno märkis, et plaate keerutab Heiko Merikan ja Wildin’ diskorid. Nagu ikka on avatud ka mitmekülgse valikuga Wildin’ resto ja baar ning aega saab mõnusalt veeta uue terrassiga õuealal. Seal on mōnusad istumisnurgad kotttoolidest rannatoolideni.