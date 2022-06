Mehed sõitsid ATV-ga vastu seina

Eestis on viimastel aastatel õnnetusi ATV-dega juhtunud palju, paraku lõpevad paljud neist väga traagiliselt. Politseitöötajate sõnul on selle põhjuseks tõsiasi, et neljarattalise mootorratta seljas pole juht ja kaassõitja vigastuste eest kaitstud.