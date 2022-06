Paikassi puhveti külalised võitsid kassisõprade südamed

Marek Sadam ütles pühapäeval Paikassi puhvetipäeval esinendes, et ta ei teagi tegelikult, kas Donna on õnnelik või pahane Paikassi perenaise Virge Piisneri peale, et ta just Sadama seltsiliseks sattus, kuid tal endal on küll selle üle siiralt hea meel. "Olen ikka nalja visanud, et kui tahate omale truud koera, siis otsige teda kassitubadest," sõnas ta.