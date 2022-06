Kas sinu eakad sugulased on tuleõnnetuste eest kaitstud?

Vanemate inimeste põhiliseks infoallikaks taolistel teemadel on eelkõige nende sugulased. G4Si läbi viidud uuringust selgus, et vaid 59% inimestest teavad kindlalt, et nende eakal sugulasel on kodus kohustuslik vingugaasiandur olemas. Rohkem kui pooltel on kodus aga tahke küttekolle ning 8 protsendil gaasiseade, mis tähendab, et 192 500 eaka kodus on vingugaasiandur kohustuslik.

Tallinnas Mustamäe kortermajas elav 83-aastane Mari on juba aastaid üksi. Tema lähisugulased kolisid aastaid tagasi Suurbritanniasse ning enamik suhtlusest toimub telefoni teel. “Räägin tütrega harva, lapselastega eriti ei suhtle,” tunnistas Mari. Ta sõnas, et suitsuandur on küll kunagisest ajast laes olemas, kuid seda ei ole aastaid kontrollitud. Selline olukord võib tuleõnnetuse korral halvasti lõppeda.