Eesti ja USA diplomaatiliste suhete 100. aastapäevaks ilmub postmark

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul tähistab postmark koostööd igas mõttes, alates loomisest ja lõpetades tähendusliku sõnumiga. „Postmark ütleb rohkem kui tuhat sõna. See on oluline sümbol, mis tähistab Eesti ja Ameerika Ühendriikide diplomaatiliste suhete algust,“ ütles Mägi. Omniva on koos teiste riikidega välja andnud erilisi sündmusi tähistavaid postmarke ka varem.

Eesti-USA postmargil on kujutatud nii Eesti kui ka USA kodanikele olulist sümboolikat – Eesti ja USA riigilippe. Märgiline on see, et Eesti sini-must-valge seadustamisest riigilipuna möödub tänavu samuti 100. aastat. Eesti Vabariigi riigilipust inspireerituna sündis 100 aastat tagasi heliteos „Eesti Lipp“ (muusika – Enn Võrk; sõnad – Martin Lipp). USA punane, valge ja sinine riigilipp kujutab 50 osariiki tähistavat 50 viienurkset tähte ning 13 triipu sümboliseerivad 13 algset asumaad. USA lipp oli inspiratsioonis Ameerika Ühendriikide hümnile „The Star-Spangled Banner“ (sõnad – Francis Scott Key, 1814; muusika – John Stafford Smith, 1773).

Postmargi kujundas Indrek Ilves ja see trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi trükiarv on 20 000 tükki ning nominaal on 1,90 eurot ja sobib rahvusvaheliselt saatmiseks. Lisaks postmargile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik ja infokaart. Mark koos teiste toodetega on müügil Omniva e-poes ning esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris Tallinnas.