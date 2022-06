Ülemaailmsed kriisid kergitavad abivahendite hindu

Üüritoodete puhul vaadatakse aga kriitilise pilguga oma vajadused üle. “Kuna seni on madalamate piirhindade ja riigi soodustuse tõttu olnud abivahendi üürimine soodne - me räägime paarist eurost kuus - siis on neid inimesi, kes üürinud mitu abivahendit või siis on toanurka seisma jäänud abivahend, aga tegelikult seda eriti ei kasutata. Kui hinnatõus muutub tuntavamaks, tekib suurem motivatsioon see tagasi tuua,” kirjeldab Leinuste. Tema sõnul on ühiskonnagrupp, kes abivahendeid kasutab, nagunii rahaliselt keerulisemas olukorras ja juba mõne protsendiline hinnatõus annab nende jaoks tunda. “Sellepärast hakatakse kokku hoidma eelkõige mugavuse pealt. Mis on praeguses olukorras igati mõistetav, kuid siin on ka ohukoht, kui säästmise tagajärjel hakkab kukkuma abivajajate elukvaliteet.”