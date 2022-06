Alanud on vastuvõtt Tartu Ülikooli

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk soovitas õppekava valimisel silmas pidada eelkõige selle sobivust oma huvide ja võimetega ning ülikooli head taset. „Tartu Ülikooli kasuks räägib kolm suurt argumenti. Esiteks on siin kõige laiem erialade valik ja kõige suurem võimalus neist endale sobiv õpe kokku panna. Teiseks oleme Eesti õppijale lähim maailma paremikku kuuluv ülikool ning suudame pakkuda lisavõimalusi ka neile, kes on käinud olümpiaadidel ja õppinud juba gümnaasiumis mõnda ainet süvendatult. Kolmandaks on Tartu Eesti ainus tõeline ülikoolilinn, kus on hea õppida ja täiel rinnal tudengielu elada – seda hindavad kõrgelt ka meie välistudengid,“ rääkis Valk.