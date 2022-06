Viljandimaa aiandustalud hullutavad aiahuvilisi kuninglike pojengide ja romantiliste astilbedega

17., 18., ja 19. juunil on kindlasti põhjust ette võtta reis Viljandimaale, kus kaks aiandustalu on huvilistele oma uksed avanud, et lahkelt jagada nõu ja parimaid praktikaid püsilillede kasvatamiseks. Nõrga talus näeb uhket astilbede väljapanekut ja Kaevandi talus kuninglike pojengide näitust.

Kahe talu edukas koostöö on eelnevatel aastatel saanud väga palju külastajate tunnustust. Kuigi talud on ettevõtjatena konkurendid, võidavad mõlemad sellisest koostööst.

Kuna peale on kasvamas uus põlvkond aiandushuvilisi, siis on sellised teemapäevad väga populaarsed. Siis on võimalik asjatundjalt kõik oma küsimused küsida ja lisaks pakuvad mõlemad aiad oma kujundusega inspiratsiooni nii algajatele kui ka juba kogenud tegijatele. Tullakse uudistama ja lihtsalt lilleilu nautima. Nõrga talus on avatud ka väike kodukohvik.

Kui tavapäraselt tuleb aiandustalude külastamiseks aeg kokku leppida, siis nüüd kolmel päeval saab lillenäitusele tulla ette teatamata, lisaks saab taimi ka kaasa osta.

Nõrga talu perenaine Krista Kukk astilbedest: astilbed on tänuväärt poolvarju armastavad püsikud. Kuna varjulise aiaosa kujundamine on tihti tõsine väljakutse, siis astilbed on kindlasti väga hinnatud valik just sellisele kasvukohale. Astilbed on pikaealised ja kahjurid neid ei kimbuta. Astilbed on ka hinnatud lõikelilled. Kõige populaarsemad on valgete ja punaste õitega sordid. Näitus-müügil näeb ligikaudu 30 erinevat sorti, kahjuks on mõned sordid juba läbi müüdud.