Palgalõhe on struktuurne probleem, mida ei vähenda heatahtlikud soovitused naistele palka juurde küsida

Sooline palgalõhe on nii tööturul kui ühiskonnas laiemalt valitseva soolise ebavõrdsuse üks olulisemaid indikaatoreid. 2021. aastal oli sooline palgalõhe Eestis 14,9%, st sama töötundide arvu korral teenisid naised meestest keskmiselt ligi viiendiku võrra väiksemat töötasu. See peegeldab soolist ebavõrdsust ühiskonna eri valdkondades nii avalikus kui ka erasfääris.

Projekti juhi, Tallinna ülikooli teadlase Kadri Tähe sõnul õnnestus töötasu struktuuri uuringu ja registritest pärit lisaandmete najal ära selgitada ligikaudu 40% palgalõhest, mida on palju enam kui varasemates uuringutes. „Palgalõhe selgitamine tähendab seda, et saame paremini aru, millest see tuleneb, kuid samas ei muuda see lõhet ennast väiksemaks ega „õiglasemaks,““ selgitas Täht. „Individuaalsed tegurid nagu haridus ja vanus, aga ka hiljutine töötus selgitasid palgalõhet pigem tagasihoidlikult, suurimad põhjused on ametid ja tegevusalad ehk meie endiselt tugevalt segregeeritud tööturg, kus naised ja mehed töötavad sageli erinevates ametites, millel on erinevad palgatasemed.“