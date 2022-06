Kergekäeline lapsendamine ei ole lapse huvides

Anna ja Aivar olid abielus 15-aastat. Aivar lapsendas abielu ajal Anna alaealise poja Karli ja kasvatas teda kuni poja täisealiseks saamiseni. Lahkumineku hetkeks oli Karl juba 20-aastane. Paar aastat hiljem tekkis Aivaril uus suhe, millest sündisid kaks last. Eduka ärimehena oli Aivaril tekkinud aastate jooksul arvestataval hulgal vara. Olukorras, kus Aivaril oli juba uus pere, soovis Aivar Karli lapsendamist tagasi pöörata, et muu hulgas jätta Karl tema pärijate ringist välja.

Millised õiguslikud tagajärjed on lapsendamisel ja kas lapsendamisest on võimalik hiljem loobuda?

Vandeadvokaat Katrin Orav selgitas, et perekonnaseaduse (PKS) § 147 lg 1 kohaselt on lapsendada lubatud, kui see on lapse huvides vajalik ning on alust arvata, et lapsendaja ja lapse vahel tekib vanema ja lapse suhe. Lapsendajat valides arvestatakse tema isikuomadusi, suhteid lapsendatavaga, varalist seisundit ja võimet täita lapsendamissuhtest tulenevaid kohustusi, samuti võimaluse korral lapse vanemate eeldatavat tahet. Otsustamisel arvestatakse võimaluse korral ka lapse üleskasvatamise järjepidevuse vajadust ning tema rahvuslikku, usulist, kultuurilist ja keelelist päritolu.