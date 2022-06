Metsaomanikud saavad taotleda metsa uuendamise toetust

Metsa uuendamine on metsaomanikule kulukas tegevus, mida riik pakutava toetusega osaliselt kompenseerib, sest heaperemehelik metsakasvatus aitab kasvatada kvaliteetset metsa. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.