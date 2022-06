Järvamaa paljulasteliste perede kaunid emad jõudsid piltidel viimaks Türile

Näituse «Naise elu lõuend» keskmes on lasterikka pere ema kui naine. Näituse eesmärk on peegeldada naise olemust ja naiselikkust, tuues esile tema karakteri ja sisemise väe. Sellega soovivad näituse korraldajad anda edasi sõnumit, et emadus toob esile naise ilu, võlu ja annab elule uue tähenduse.