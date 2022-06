Valitsussektori puudujääk aprilli lõpuks oli esialgsetel andmetel 1% SKPst

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) eelarvepositsioon oli aprilli lõpus 476 miljoni euro suuruses puudujäägis. See on 186 miljoni võrra parem seis kui aasta varem. Kulude kasv oli aprilli lõpuks tavapärane, kuid kuna maksutulude kasv on tavapärasest suurem, siis on ka positsioon parem. Kõige kiiremini on nelja kuuga kasvanud tulumaksu (nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute) laekumine, mis on kasvanud aastaga ligi 24 protsenti. Ka käibemaksu laekus jõudsalt, nelja kuuga ligi 18 protsenti enam kui aasta varem. Selle peamiseks põhjuseks on viimase aja erakordselt kiire hinnatõus. Kiirelt kasvasid ka mittemaksulised tulud, näiteks kaupade ja teenuste müük ning tulud varadelt.