Parima talutoidu konkurss on avatud

„See on talunikele väga hea võimalus tutvustada oma tooteid laiemale publikule. Seega kutsun ülesse kõiki väiketootjaid konkursil osalema,“ kommenteerib Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats ning lisab, et Parima talutoidu konkurss pakub head ülevaadet sellest, kui kvaliteetselt ja hästi osatakse Eestis toitu toota.

„Eelmine aasta üllatas mind osalevate toodete arvukus ning kõrge kvaliteet ehk kiitus tublidele osalejatele! Samuti oli mul äärmiselt hea meel näha Parima talutoidu võistlusel osalenud tooteid hiljem konkureerimas ka Eesti Parima Toiduaine konkursil – võib olla said osad julgustust just Talutoidu žürii positiivsest tagasisidest! On äärmiselt tore, kui meie tublid kodumaised tootjad saavad neile väärilist tunnustust – seega julgustan kõiki ka Parim talutoit 2022 konkursist osa võtma. See võimaldab tutvustada rohkem oma uusi põnevaid tooteid tarbijatele ning samuti saada asjalikku tagasisidet professionaalse žürii käest,“ ütleb žürii esimees toidutehnoloog Rain Kuldärv.

Ka eelmise aasta Parima talutoidu konkursi võitja Külli Eller Piesta Kuusikaru talust soovitab talunikel oma kandidatuuri ülesse seadma. „Võitja potentsiaal võib peituda hoopis mõnes põnevas tootes, mis seni pole veel laiema avalikkuseni jõudnud. Konkursi kaudu on kindlasti võimalik väärilist tähelepanu saada.“ Lisaks ütleb Külli, et konkursilt saadud tunnustus aitab toote turundusele ja müügile hästi kaasa. „Tänaseks on eelmise aasta Talutoidu konkursi võitja Piesta MUST läbimüüdud ning ootame pikisilmi uut mustasõstrasaaki, et sügisel, kui organism kõige rohkem tuge ja turgutust vajab, taas Eesti mahemarjadest valmistatud ja C-vitamiinist pakatavat jooki pakkuda,“ lisab ta.