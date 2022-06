Sõja laiem mõju majandusele hakkab avalduma teisel poolaastal

Juba eelmise aasta lõpuks oli saavutatud tootmisressursside täiskoormatus ja pakkumispoolsete piirangute süvenemine hakkas kiire kasvu jätkumist takistama. Täiendavalt varjutavad Eesti majanduse väljavaadet veebruaris puhkenud sõda ning selle erinevad mõjukanalid nii osade eksporditurgude kadumise, tarnekanalite katkemise kui ka toormete hinnatõusu tõttu. Kui Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kiirendatud hinnatõus on juba kohale jõudnud, siis laiem mõju majandusele hakkab avalduma aasta teises pooles.

Hinnakasvu aeglustumist on oodata järgmisel aastal, kuid hinnatase jääb endiselt kõrgeks. Eesti hinnakasv on viimastel kuudel olnud euroala hoogsaim peamiselt energia ulatuslikuma kallinemise tõttu. Suurenenud energiakulu kandub järk-järgult ka teiste toodete ja teenuste hindadesse. Kuna gaasi, elektri ja nafta tulevikutehingud ei näita püsivate geopoliitiliste pingete tõttu lähiajal odavnemist, siis jääb tarbijakorvi hinnatase pikemaks ajaks kõrgemaks kui varem prognoositi.

Hinnakasv on kiire ka siseriiklike põhjuste pärast. Enam kui kahekordset hinnakasvu erinevust euroala keskmisega võrreldes selgitab lisaks energia ulatuslikumale kallinemisele tempokas sissetulekute ja nõudluse kasv, millele on täiendavat hoogu andnud II pensionisambast välja võetud raha ja riigi kulutuste suurenemine. Viimasel kahel aastal on eelarvepuudujäägi kaudu ja Euroopa Liidu vahenditest majandusse täiendavalt lisandunud raha maht umbes 7% SKPst. Eelmise aasta lõpuks tootmisvõimsuse piiri lähedale jõudnud majandus pidi hakkama ergutatud nõudlusele reageerima kiirema hinnatõusuga.