Riigikohus: enne nutiseadme PIN-koodi küsimist peab politsei õigusi tutvustama

Muu hulgas otsis politsei uurimise käigus läbi ühe süüdistatava endise elukaaslase auto ja leidis sealt mobiiltelefoni. Naiselt küsiti kohe ka seadme PIN-koodi, kuid talle ei selgitanud õigust selle avaldamisest keelduda. Põhiseadus sätestab nimelt, et kedagi ei tohi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul hõlmab see põhimõte igasugust aktiivset kaasabi kuriteo tõendamisele, sealhulgas nutiseadme PIN-koodi avaldamist.

Kolleegium märkis, et see nõue pole siiski absoluutne: füüsilise jõu abil on vajadusel võimalik inimeselt võtta näiteks hingeõhu, vere- ja uriiniproove ning sõrmjälje- ja DNA-ekspertiisi jaoks vajalikku materjali, aga ka dokumente. Samas ei ole seadusandja seni kehtestanud arvutisüsteemile ligipääsu võimaldamise kohustust, mistõttu saab niisugune kaasabi olla üksnes vabatahtlik. Kui kahtlustatav või tema lähedane otsustab keelduda, ei välista see siiski andmekandjal asuva info kasutamist tõendina, kui menetlejal õnnestub sellele muul viisil ligi pääseda.