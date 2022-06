Tutvu rahvastiku paiknemisega Eesti kaardil

Kui jagada Eesti maismaa territoorium ühekilomeetristeks ruutudeks, siis enam kui pooltel neist (54,2%) ei ela mitte ühtegi inimest, 14% ruutudest on aga hõreda asustusega ehk rahvastikutihedus neis kohtades on alla nelja elaniku.

Rahvastiku keskmine tihedus on 30,6 inimestruutkilomeetri kohta, mis on pisut suurem kui eelmisel loendusel (29,7 inimest/ km2).

Kõrgeim keskmine ning mediaanvanus on Kallaste linna elanikel, kelle vastavad näitajad on 51,0 ja 57 eluaastat. Kallaste alaealiste elanike on arv on peaaegu kolm korda väiksem kui pensioniealiste ehk vähemalt 65-aastaste arv.