Seireuuring näitab: koroonasse nakatunute hulk on kuuga vähenenud kolmandiku võrra

Viirusevastaste antikehade levimus püsib alates märtsist samal tasemel. Seejuures on vanemaealistel, kes pole veel tõhustusdoosi saanud, suurem valmisolek vaktsiini lisadoos saada kui teistel vanuserühmadel.

Ajavahemikus 1.–13. juunini andis koroonaviiruse proovi 2496 täisealist. Neist 2,5%-l osutus testitulemus positiivseks. Nakatunutest kaks kolmandikku olid juba haiguse läbi põdenud ega olnud enam nakkusohtlikud, ligi kolmandikul positiivse proovi andnutest aga nakkusoht püsis. Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on praegu nakatunud iga 38. täisealine. Seda on võrreldes maikuise uuringuetapiga kolmandiku võrra vähem, samuti on vähenenud selgete haigustunnustega nakkusohtlike hulk.