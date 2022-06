Uuring: pooled eestlased sooviks pensionile jääda viiekümnendates

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbiviidud uuringus küsiti inimestelt, millises vanuses sooviksid nad pensionile jääda, kui nad saaksid seda ise valida. Eesti inimestest märkis 11 protsenti, et võimalusel teeks nad seda juba enne, kui täitub 50 eluaastat. 51 protsenti vastas, et neile sobiks pensionipõlve alustada mingil hetkel viiekümnendatel eluaastatel.

„Tõsi on see, et pensionipõlve vabamat aega on ikka parem nautida terve ja aktiivsena ning seepärast sooviksid inimesed ka varem pensionile jääda. Üha rohkemad inimesed tegelevad ka targalt investeerimisega ning pensionipõlveks valmistumisega ning seega võiks loota, et tulevikus saavad nii mõnedki varem pensionile minna,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.