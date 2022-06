Justiitsministeerium otsib programmi läbiviijat õigusrikkumise taustaga noortele

„Õigussüsteemi sattunud noorte korduvkuritegevuse ennetamiseks on vaja kättesaadavaks teha mõjusad sekkumised, mis pakuvad noorele tuge õppes või tööelus osalemisel. Teiste riikide kogemus näitab, et hästi töötavad programmid, milles on kombineeritud muutumisele keskendumine, riskide, vajaduste ja võimaluste kaardistamine ning noore tugevustele panustamine. Edu aitab tagada see, kui tegevused sobituvad üldisesse noori ümbritsevasse keskkonda, seda nii õiguskaitse, hariduse, vaimse tervise kui noore heaolu vaatenurgast,“ kommenteeris justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Laidi Surva.