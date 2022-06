President Karis: koostöö Taaniga aitab tugevdada meie julgeolekut ja leida uusi lahendusi energiakriisis

Eesti riigipea tänas Taanit panuse eest Eesti ja Balti piirkonna kaitse tugevdamisel. „Meie kaitsealane koostöö on olnud tulemuslik ja sellele lisandub üha uusi tahke, sest lahenduste otsimine energiakriisis aitab samuti oluliselt tugevdada meie ühist julgeolekut,“ sõnas president Karis. Ta rõhutas, et Eestit innustab Taani roll rohepöörde hoogsal vedamisel, mis aitab arendada uusi tehnoloogiaid ja muuta inimtegevust märksa keskkonnasõbralikumaks. „Parim näide Eesti ja Taani otsivast vaimust on suurettevõtete Ørsted ja Enefit koostöö taastuvenergia vallas,“ märkis president Karis.

Kohtumisel Taani parlamendi esimehe Henrik Dam Kristenseni ja parlamendi juhatusega tõstis president Karis esile Ukraina jätkuva toetuse tähtsust. „Ukraina võitleb sõjas Euroopa väärtuste eest ning vajab esmajoones lootust ja motivatsiooni. Kandidaatriigi staatuse andmine on meie tulevikku puudutav geostrateegiline otsus, mille langetamiseks on just praegu kõige sobivam hetk,“ rõhutas president Karis.

Eesti riigipea avaldas tunnustust Taani elanike hiljutisele rahvahääletusega väljendatud otsusele liituda Euroopa Liidu kaitsekoostööga, mis tema hinnangul annab uue strateegilise perspektiivi Põhjala-Balti julgeolekualaseks ja sõjaliseks koostööks. Puudutades ettevalmistusi eelseisvaks NATO tippkohtumiseks Madridis, rõhutas president Karis, et Eesti peamine eesmärk on saavutada poliitiline otsus kiireks edasiminekuks NATO kaitse- ja heidutushoiaku otsustavaks tugevdamiseks. „NATO idatiiva tugevdamine peab olema veenev ja seda tuleb kindlasti vaadelda pikemas perspektiivis, kui seni on olnud tavaks,“ rõhutas president Karis. Riigipea tänas Taanit pikaajalise panuse eest Eesti ja Balti regiooni kaitse tugevdamisel ning silmapaistva kahepoolse kaitsekoostöö eest.