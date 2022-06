TTJA mõõtis mobiilse interneti kiiruseid enne 5G sageduste kasutuselevõttu

TTJA peadirektor Kristi Talvingu sõnul näitavad need tulemused 4G võrkude head taset, kuid 5G toob tänavu mobiilsidevõrkudesse kindlasti uue arenguhüppe. „Hetkel on TTJA-s käimas 5G sageduslubade oksjon ning uute sageduste kasutamine teenuse osutamisel võimaldaks tarbijatele juba kiiruseid 1 Gbit/s. See on tohutu kasv, meenutagem, et 10 aastat tagasi võimaldasid Eesti mobiilsidevõrgud kiiruseid 10 Mbit/s ümber,“ sõnas Talving. „Mobiilside puhul tuleb paraku arvestada ka looduskeskkonna ja ehitistega, mis raadiolainete levi ja seeläbi sidekvaliteeti mõjutavad. Nõrgema leviga kohtade parandamine on võrkude uuendamise käigus sideettevõtete tähelepanu all, sest mobiilside on igapäevaselt meie kõigi jaoks oluline. Mobiilside tänased Eestis pakutavad kiirused on aasta-aastalt arenenud pidevas tõusujoones vastavalt ka tänapäevaste mobiilsete teenuste kasutamisvõimalustele ning 5G turule tulek annab arengule vaid hoogu juurde,“ lisas Talving.