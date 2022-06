WRC Rally Estonia on tänavusse aastasse kokku kogunud kõik parimad praktikad ja varasemad kogemused

Korraldajad on ette valmistanud üle 70 erineva pealtvaatamisala, mis on jagatud kolme erinevasse kategooriasse – Arena, Area ja Spot.

Lisaks kiiruskatsetele on rallipublikul võimalik minna Eesti Rahva Muuseumi territooriumile vaatama, kuidas hoolduspargis töötavad maailma parimad meeskonnad, nende mehaanikud, insenerid ja paljud teised. Võistluspäeva õhtutel on hooldusparki kogunenud publikul võimalik näha päeva TOP3 Meet the Crews sessiooni, mida veab kõigile rallisõpradele WRC All Live’ist tuntud Rebecca Williams.