Eesti tehnoloogiafirma Ridango kandideerib maailma parima tiitlile

Ridango juhatuse esimehe Erki Lipre sõnul on esmakordne, kui Eesti ettevõttel õnnestub nii kõrgetasemelisel konkursil lausa mitmes kategoorias edu saavutada. „Kõik on olnud võimalik tänu meie tiimile, partneritele ja klientidele, kelle toel oleme intelligentsed transpordi- ja piletimüügilahendused ühistranspordis teinud võimalikuks. Tegemist on saavutusega, millel märkimisväärne tähendus,“ ütles Lipre. „Viimase poole aastaga on meie globaalne haare ulatuslikult kasvanud – pakume uuenduslikke lahendusi enam kui 25 riigis, mistõttu on rahvusvaheline ja kõrgel tasemel tunnustus erilisel kohal.“

Rahvusvahelise žürii poolt valitud võitjad kuulutatakse välja piletilahenduste olulisima konverentsi Transport Ticketing Awards Global raames korraldataval auhinnagalal 28. juunil Londonis.

Ridango on Transport Ticketing Awards finaalis viies kategoorias: 1. Digitaalne tšempion (Digital Champion) Kategoorias tunnustatakse projekte, mis on andnud märkimisväärse panuse reisijate digitaalse teekonna uuendamisse ning muutnud seeläbi ligipääsu ühistranspordile ja piletiinfole kõigile kättesaadavamaks. Eesti ja Soome koostööprojekt on nomineeritud tänu kolme transpordiameti koostööle, mille tulemusel muutus piletimüük kahe riigi vahel reisides mugavamaks. 2. Aasta piletimüügi võimaldaja (Ticketing Enabler of the Year) Kategoorias tunnustatakse kõige uuenduslikumat lähenemist, mis on teinud piletiostu kõige mugavamaks ja lihtsamaks. Üks finalistidest on Skånetrafikeni, Telia ja Ridango koostöös valminud lahendus Tap-and-go Express, mis võimaldab Apple’i kasutajatel validaatorist pileti soetada nutitelefoni või -kellaga, ilma seda eraldi aktiveerimata. 3. Kõige innovaatilisem operaator (Most Innovative Customer Serving Operator) Tiitel antakse ettevõttele, kelle algatus on positiivselt mõjutanud reisijate ühistranspordikasutust. Ridangole tõi finaalikoha Pärnumaa Ühistranspordikeskusega kasutusele võetud nõudepõhise ühistranspordi platvorm, mis pakub ajakulukate Exceli tabelite asemel efektiivsema ja soodsama lahenduse erivajadustega inimeste transportimiseks. 4. Parim nutikas piletimüügisüsteem (Best Smart Ticketing Programme) Kategoorias on nomineeritud edukaimad nutikad piletimüügilahendused (kuni 200 000 reisi päevas), mis on viimase kahe aasta jooksul turule toodud ja tõusevad selgelt teiste seast esile. Ridango on finaalis projektiga, mille raames võeti Soomes Imatra linnas kasutusele kasutajapõhine piletisüsteem samal ajal, kui ülejäänud riigis on endiselt kasutusel kaardipõhine süsteem. 5. Aasta piletimüügi tehnoloogia (Ticketing Technology of the Year) Kategoorias kandideerivad ettevõtted, kes on loonud uue toote või teenuse, mis võimaldab senises piletimüügis revolutsioonilist arengut. Ridango valiti kategooriasse piletivalidaatoriga, mis on teinud piletimüügi kõigile reisijatele, sh erivajadustega reisijatele, erakordselt lihtsaks ja mugavaks.