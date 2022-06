Eesti Terviserajad: jalgratta või rulluiskudega sõites kanna kiivrit

Eesti Terviserajad SA juhataja Assar Jõepera sõnul on ratturite ja rullijate hulk linnatänavatel-terviseradadel kasvamas ning see teeb heameelt. “Vaadates aga rõõmsameelseid rattureid või rullitajaid tuleb tõdeda, et valdav osa neist ei kanna kiivrit. Olles ise aktiivne rattaga liikuja, näen kuivõrd lihtsatest olukordadest õnnetused tekivad ja kui traagiliselt võivad ilma kiivrita kukkumised lõppeda. Piisab hooga kukkumisest tänavakivi, liiklusposti või puu vastu ja halb peavigastus on olemas. Halvemal juhul ei lahku rattur õnnetuskohalt omal jalal. Olen ise kukkudes lõhkunud mitu kiivrit ja kujutan ette, mis oleks võinud juhtunud nendel kordadel ilma kiivrita,” nendib Jõepera.

Jõepera lisas, et lapsevanematel, õpetajatel ja treeneritel on oluline roll selles, et lapsed ja noored harjuksid kiivrit kandma. "Täiskasvanute hea eeskuju on parim õpetus meie noortele. Kui täiskasvanu kannab kiivrit ratta, rulluiskude või tõukerattaga sõites ja selgitab aeg-ajalt selle olulisust, siis harjuvad seda ka lapsed tegema. Kui täiskasvanu toob lasteaiast last rattaga koju ja ainult lapsel on kiiver peas, siis on minul seda kurb vaadata. Kas õnnetuse korral peab laps hakkama äkitselt lapsevanemaks või me elimineerime selle halva võimaluse ka oma pead kiivriga korrektselt kaitstes ," mõtiskleb Jõepera.