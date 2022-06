Türi neiu veedab teisegi suve Lotte rollis

Ka tänavusel hooajal on üheks Lottemaa peategelase, koeratüdruk Lotte rollis on Türi neiu Lisette Taube. Juba eelmisel suvel puges ta tuhandetele väikestele ja suurtele külastajatele sedavõrd südamesse, et iga päeva lõppedes oli väikestel sõpradel kahju temast lahkuda. Ja nii oli see ka vastupidi.