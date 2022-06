Omniva postkontorid saavad uue näo ja sisu

Omniva brändijuhi Mari-Liis Küppari sõnul on ettevõttes lähtuvalt uuest strateegiast toimumas palju muutusi innovaatilisuse ja kaasaegsuse suunas, et pakkuda klientidele parimat. Postkontorite ümberehitamine on osa planeeritud muutustest ja pikaaegne investeering paremasse klienditeenindusse.

„Uuenduste fookuses on klient – kaasajastame oma teeninduskeskkonda ja laiendame kaubavalikut. Muudame postkontorite keskkonna meeldivamaks, sisukamaks ja mugavamaks nii kliendile kui töötajale. Selliseks, mis kutsub inimesi sisse astuma,“ ütles Küppar. „Kuigi inimeste harjumused on muutunud ja eelistatakse üha rohkem pakiautomaate, siis jätkuvalt on vajadus paljude teenuste järele meie kontorites kohapeal. Soovime olla kliendile toeks, pakkudes otsesuhtlust, nõustavat ja kvaliteetset teenindust, et paki või kirja saatmine oleks meeldiv kogemus.“