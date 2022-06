Riigikaitselaager tutvustas gümnasistidele sõdurielu

Paide gümnaasiumi õpilane Laura Pilv (pildil) ütles, et läks laagrisse põhimõtteliselt teadmatuses. «Mul polnud õrna aimugi, mida seal tehakse või kuidas seal käitutakse. Isegi kui olen sellest kuulnud, siis ise seda kogeda on hoopis midagi muud,» lausus ta.

Pilvele oli väike üllatus see, kui ta sai teada, et magada tuleb telgis, kus pole põhja all. «Kui teised kaks telki võitlesid sipelgapesadega, siis meie telgis kasvas üks pisikene kuusk,» märkis ta.

Laura Pilvele meeldis väga kanda kaitseväe vormirõivaid, sest see andis ühtekuuluvustunde. «Õppisin hindama seda, kes ja mis on meie ümber ning kuidas selle kõigega käituda. Soovitan laagrisse minna, sest see on kogemus, mida kõik võiksid kogeda,» lausus ta.