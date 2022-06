Ettevõtja hankis Ukraina peredele korralikud arvutid

Vitali Gansen ütles, et on arvuteid Ukraina põgenikele toonud varemgi. «Tookord andsin vallavalitsusele üle kümme sülearvutit, nüüd on viis komplekteeritud lauaarvutit, millel on arvutispetsialisti üle vaadatud kast, klaviatuur, korralik kuvar ja hiir,» selgitas ta.