Järvamaa turvalisuse nõukogule valiti uus juht

Veldre märkis, et koostöö vajalikkus maakonna tasandil on eriti oluline olukorras, kus riigiasutuste vaatenurgast kuulub Järvamaa sageli erinevatesse piirkondadesse. "Nõukogu on hea koht, kus jõuda ühiste arusaamadeni ja kokkulepeteni. Kohalikel inimeste on õigus loota ja eeldada, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsused teeksid senisest enam koostööd turvalisema elukeskkonna tagamiseks,“ rõhutas ta.