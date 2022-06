Tagurpidi tööle pandud ringristmik tekitas hiiglaslikud ummikud

Pärnu-Rakvere maantee Paide ja Türi vaheline teelõik on maakonnasiseses liikluses ilmselgelt kõige aktiivsemalt kasutatav. See tähendab, et teatud hommikustel ja teatud õhtustel kellaaegadel on omad tipptunnid ning igasugune häiring sujuvad liiklusvoos tekitab ka ummikuid.