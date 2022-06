Roman Fosti innustas Türi Maratonil lapsi ja noori jooksma

Kolmapäeva õhtul kogunes Türi staadionile jooksurahvas, et joosta Türi Maratoni neljandat ja väga erilist etappi. Pika- või keskmaa jooksu kohta, mis on maratonisarjale iseloomulik, olid seekordsed distantsid ebatavaliselt lühikesed. Kuna staadionijooks on alati väga vaatemänguline, oli kohal ka Eesti esimaratonijooksja Roman Fosti, et anda jooksuharrastusele laste ja noorte seas rohkem hoogu.