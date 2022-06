Paide linna kaasava eelarve võidutööna sooviti näha ka purskkaevu

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm selgitas, et miks kaks ideed siiski läbi ei läinud. "Hääletusele ei lähe ideed paigaldada Pika tänava algusesse purskkaev ja Paide bussijaama ees oleva platsi korrastamine. Komisjon leidis, et purskkaevu ideekavand oli poolik ning puudus haljasala kujunduslahendus. Bussijaama platsi korrastamine ei lähe hääletusele seetõttu, et kavandatav ala asub osaliselt eraomandis oleval kinnistul," põhjendas ta.